В Красноярске прошел очередной рейд по проверке общественного транспорта

Рейды в общественном транспорте проходят ежедневно. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске специалисты департамента транспорта провели рейд по проверке соблюдения масочного режима в автобусах и троллейбусах. Основанием для проверки стали жалобы красноярцев. Так, с начала февраля в департамент транспорта поступило несколько обращений по нарушениям противоэпидемиологических правил в автобусах маршрутов № 51, 58, и 88.

Сегодня, 5 февраля, проверка прошла в Советском районе. В ходе рейдов инспекторы выносят предупреждение, проводят профилактические беседы, если пассажиры, кондукторы или водители неправильно носят защитную маску. В случае ее отсутствия составляют протокол об административном правонарушении. Кроме того, автобусы, где зафиксировано нарушение, временно снимаются с линии.

Автобус 51 маршрута за нарушения сняли с линии... Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Также проверяющие выясняли, как кондукторы ведут работу с пассажирами по соблюдению противовирусных мер, отмечали наличие дозаторов с антисептиками, наклеек с информацией по профилактике коронавируса.

- Ежедневно работают две группы контроля. По обращению горожан направляем специалистов в разные районы города на разные маршруты. За сегодняшний рейд уже составили 2 протокола на пассажиров, 1 – на водителя, сняли с линии 5 автобусов маршрутов №№ 51, 58, 65 и № 94 за отсутствие масок у пассажиров, - сказал заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

…а на пассажиров-нарушителей составляли протоколы. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

С начала пандемии проведено более 1300 рейдов, проверено 3210 единиц транспорта, с линии сняты 368 автобусов и троллейбусов до устранения выявленных нарушений.

- Общественный транспорт – одна из рисковых зон, где необходим порядок, - отметил председатель Общественной палаты Сергей Волков. – Пассажиры конфликтуют, экипажи не соблюдают разработанных инструкций. Поэтому жесткие меры контроля - единственная мера, которая позволяет добиться результата и навести порядок.