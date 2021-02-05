Глава СК России поручил доложить ему о расследовании гибели мальчика в Красноярском крае

Глава СК России поручил доложить ему о гибели мальчика в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о гибели мальчика в Красноярском крае. Поводом послужили публикации в СМИ о возможной волоките и нарушениях в расследовании. В сообщениях говорилось, что отец 2-летнего ребенка вышел на одиночный пикет к зданию правительства Красноярского края. Его сын скончался в начале прошлого года от неизлечимого заболевания - спинальной мышечной атрофии. Основной вопрос отца - кто ответит за смерть его сына?

Следователи в Красноярском крае расследуют уголовное дело, которое до настоящего времени находится в производстве. Пока не получены заключения длительных судебных экспертиз.

- Глава ведомства поручил руководству регионального следственного управления доложить о ходе расследования уголовного дела, рассказать о причинах длительного расследования и о том, в какие сроки будут получены необходимые экспертизы, - прокомментировали в пресс-службе СК России.