«РН-Ванкор» начал завоз оборудования на месторождения по зимним автодорогам

Для доставки грузов построили 9 зимних автодорог и 14 ледовых переправ. Фото: компания «РН-Ванкор»

Компания «РН-Ванкор» начала доставлять оборудование на производственные объекты Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений. Планируется, что в 2021 году по зимникам завезут 300 тысяч тонн различных грузов – промышленное оборудование, горюче-смазочные материалы, железобетонные изделия и строительные материалы. Для доставки задействуют более 400 единиц техники.

Чтобы реализовать программу завоза специально построены 9 основных зимних автомобильных дорог и 14 ледовых переправ общей протяженностью 800 км.

Один из самых сложных участков дороги «Восточно-Таркосалинское месторождение – Пурпе» построен специализированным дочерним обществом «Роснефти» - «РН-Транспорт». Здесь, на отрезке в 70 км, на дорожные строители преодолели 21 водоем и возвели 2 ледовые переправы. При строительстве автодороги задействовали 23 единицы дорожной техники и 26 единиц специального оборудования, работали около 100 специалистов. Новый зимник сократит затраты на транспортное обслуживание магистрального нефтепровода «Ванкор-Пурпе».

Кроме того, для повышения безопасности движения установлены дорожные знаки и ориентирующие вехи со светоотражающими элементами. На сложных участках для оказания помощи водителям будут круглосуточно дежурить гусеничные бульдозеры. «РН-Транспорт» также обеспечивает поддержание дорожного полотна в нормативном состоянии.

Отметим, что зимники, ледовая переправа через Енисей в Игарке выполняют и социальную функцию – ими пользуются местные жители и коренное население тундры для снабжения заполярных территорий всем необходимым.