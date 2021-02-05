Дети увлечены робототехникой: это и игра, и познание мира. Фото: En+ Group

Компания En+ Group запускает образовательный курс для школьников «Энергия в каждой капле». Проект уже действует в Красноярске и Иркутске – в подшефных школах компании.

На занятиях ребята будут изучать с помощью робототехнических конструкторов LEGO® Education основные принципы работы гидроэлектростанций, смогут самостоятельно смоделировать работу предприятия, выстроить цепочку от получения электроэнергии до подачи ее в жилые дома и учреждения.

Отметим, образовательный курс по робототехнике - часть социальной политики компании En+ Group, которая инициирована ее основателем Олегом Дерипаска. В программе курса есть все необходимое: учебные материалы для учителей, рабочие тетради для учеников, медиа-презентации, инструкции по сборке моделей, игровые поля и сами наборы LEGO® Education.

Занятия робототехникой помогают определиться с будущей профессией. Фото: En+ Group

- Компания уделяет большое внимание разработке современных интерактивных проектов для школьников, чтобы просто и емко показать принципы работы ГЭС и получения электроэнергии, – рассказала заместитель генерального директора компании En+ Group Вера Курочкина. – Такие проекты могут заинтересовать детей инженерно-техническим направлением в обучении и даже повлиять на выбор профессии, их приоритеты по выбору специальности в вузе, а затем – и работодателя.

В красноярской школе №149 проект запущен в пилотном режиме. В начале февраля прошло первое занятие.

- Мы сотрудничаем с компанией En+ Group с 2012 года, участвуем во всех проектах, в том числе и экологических. Проект «Энергия в каждой капле» включили в программу 8 инженерного класса, потому что ребята на уроках физики уже познакомились с тем, что такое электричество. Ребят заинтересовало, как устроена гидроэлектростанция, как выбрать почву для строительства станции, как работают роботы, выбирая почву, как устанавливаются генераторы. Методический материал проекта помогает на практике познакомиться со всеми этими процессами. Ребята могут собрать робота, чтобы выполнить миссию на игровом поле, увидеть воочию, как проектируется ГЭС. Проект интересен, у него большое будущее, потому что это связано с технологиями робототехники, его можно внедрять в урочной и внеурочной деятельности, - рассказал преподаватель школы № 149 Максим Турушев.

КОНКРЕТНО

Образовательный курс «Энергия в каждой капле» разработан профессиональными тренерами робототехники, инженерами-методистами с международной сертификацией по программам LEGO® Education Academy при участии экспертов Иркутской, Братской и Усть-Илисмкой ГЭС. С сентября 2021года проект запустят в 14 учебных заведениях Дивногорска, Красноярска, Иркутска, Братска и Усть-Илимска. Позднее методические материалы разместят в свободном доступе, и его смогут использовать в качестве дополнительного образования учебные заведения и кружки робототехники. Таким образом, в проекте примут участие более 5 000 школьников Сибири.