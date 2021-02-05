Католическая община претендует на Органный зал в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Католическая община претендует на Органный зал в Красноярске. Вопрос передачи учреждения культуры обсуди депутаты Заксобрания. Объект находится на улице Декабристов, 20. На заседании комитета по образованию, культуре и спорту (председатель Людмила Магомедова) депутаты внимательно изучили обращение католической общины о передаче Органного зала в совместное безвозмездное пользование.

- Верующие претендуют на нежилое здание, признанное объектом культурного наследия регионального значения «Римско-католический костел. Псевдоготика», 1910-1911 годов постройки. Там они собираются проводить обряды и праздники литургического года, - рассказали в Заксобрании.

По предварительной информации, костел будет открыт в будние дни с 16:00 до 18:00, в воскресенье с 9:00 до 14:00 и по праздникам. В остальное время здание планируют использовать как Органный зал.