«Скулила, плакала и звала на помощь»: в Красноярске застрявшую собаку освобождали более двух часов

Собака застряла между плитами. Фото:https://vk.com/krasnoyarskrf

В социальных сетях появилось видео спасательной операции. Собака попала в бетонную “ловушку”, а именно застряла между двумя бетонными плитами.

Сообщение поступило в городскую службу спасения от местных жителей. На пустыре рядом с недостроенным зданием КАТЭКа между бетонными плитами застряла бродячая собака. Выбраться самостоятельно животное не могло и громко скулило.

- Сначала спасатели попытались просто вытянуть животное. Однако это не удалось — собака очень сильно застряла... Пришлось задействовать гидравлический инструмент. Плиту приподняли и освобождённому животному спасли жизнь. Ситуация была непростая, время работ составило не менее двух часов», — рассказали в мэрии.

В итоге животное удалось спасти спустя два часа. Собака была сильно напугана.