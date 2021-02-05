По-весеннему теплые выходные будут в Красноярске

Потепление в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже сегодня на улице заметно потеплело. Столбик термометра показал -7 градусов, также светит солнце и дует небольшой ветер. В ночь на субботу похолодает до −20, морозно будет и утром, но во второй половине столбики термометров поднимутся до отметки в −7 . Самым теплым и ясным днем недели станет воскресенье: −7, −9 градусов ночью и −1 днем. Самое время выбраться на природу.

Согласно предварительным данным, на следующей неделе потепление в Красноярске продолжится — в понедельник и во вторник синоптики прогнозируют оттепель с температурой до +1, +2 градуса. Но в эти дни ожидается порывистый ветер.