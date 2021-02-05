Семьям погибших пожарных дадут по миллиону рублей

Траур по по погибшим Фото: ИВАНОВА Диана

Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился выделить семьям погибших при тушении склада автозапчастей по одному миллиону рублей. Деньги будут выделены из резервного фонда.

Напомним, жертвами крупного пожара стали 4 человека. Трое спасателей отправились на поиски работника склада и там произошло обрушение кровли. Найти их тела удалось только рано утром следующего дня. Погибли 23-летний сотрудник склада и трое сотрудников МЧС - 46-летний Анатолий Жалнерчик, 45-летний Алексей Пузырев, и 27-летний Максим Рябцев. У двоих пожарных остались дети. Сейчас с родственниками работают психологи. Помимо этого поддержку окажут и в МЧС.