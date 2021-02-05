Качество воды в Октябрьском районе Красноярска привели в норму Фото: Мария ЛЕНЦ

Качество воды в Октябрьском районе Красноярска привели в норму. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре по данным на вечер, 4 февраля.

Ранее сообщалось о вспышке заражения острой кишечной инфекцией. Заразились практически одновременно жители нескольких домов Октябрьского района. В общей сложности зарегистрировали 92 случая острой кишечной инфекции норовирусной этиологии. Троих взрослых госпитализировали.

Причиной заражения людей стало загрязнение воды из сети централизованного водоснабжения после остановки водозаборных сооружений «Гремячий лог» 29 января 2021 года. По данным на вечер 4 февраля, качество питьевой воды соответствует гигиеническим нормативам. Этот факт подтвердили, в том числе и в домах, где зафиксировали заражение жильцов.

Ситуация на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.