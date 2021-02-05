В Якутии ликвидируют хвостохранилище Куларской ЗИФ ФОТО: правительство республики Саха (Якутия)

В Якутии ликвидируют хвостохранилище Куларской ЗИФ - опасный объект накопленного вреда окружающей среде. Подготовка к этому процессу уже закончилась. Пока выбирают подрядчика для выполнения работ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Напомним, хвостохранилище Куларской ЗИФ ввели в эксплуатацию в 1965 году. В нем складировали отходы обогащения золотоизвлекательной фабрики. Также его использовали для создания системы оборотного водоснабжения. С 1990 года хвостохранилище не используют.

Работу подготовке к ликвидации хвостохранилища начали в 2019 году. Hазработали проектно-сметную документацию, получили положительные заключения государственной экологической экспертизы, гос'кспертизы технической части, подтвердили достоверность сметной стоимости. В 2020 году объект внесли в Госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде. На его ликвидацию выделили из федеральной казны 867 653,93617 тысяч рублей.