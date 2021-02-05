Каркас самой большой школы Красноярска сделают к осени 2021 года Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Каркас самой большой школы Красноярска сделают к осени 2021 года. Об этом мэру краевой столицы Сергею Еремину доложил представитель генерального подрядчика Владимир Лебедев. Напомним, градоначальник отправился на стройплощадку с инспекцией в рамках «часа района».

- Школа будет рассчитана на 1550 учащихся. На сегодняшний день строители полностью забили сваи, уложили фундамент под третий блок школьных помещений, занимаются закладкой фундамента первого и второго блоков. Работы идут по графику, отставаний нет, - рассказали в пресс-службе краевой столицы.

Градоначальник по итогу инспекции поручил уделить особое внимание процессу подключения нового объекта к тепловым сетям, электро- и водоснабжению. Он напомнил, что эту школу очень ждут родители микрорайона «Бугач».