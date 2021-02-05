И.о. мэра Евгений Григорьев: в Якутке построим 20 новых теплых остановок Фото: Пресс-служба администрации города Якутска

В Якутке собираются построить 20 новых теплых остановок. Об этом заявил исполняющий обязанности главы мэрии Евгений Григорьев. Вопрос обсудили накануне, 3 февраля.

- На сегодняшний день в столице республики есть 32 теплые остановки, из них в данное время функционирует 24 остановки. Горожане жалуются на их неудовлетворительное состояние, а также на несоблюдение графика работы, - отметил градоначальник.

Руководители округов и пригородов столицы отчитались о том, где находятся теплые остановки, о графиках их работы, контроле за проведением уборки. Напомним, санитарную обработку помещений и уборку в них должны проводить арендаторы.

Отметим также, что в 2021 году в Якутске собираются приступить к масштабной реконструкции улично-дорожной сети. Она предусматривает строительство новых теплых остановок, которые далее планируют передавать арендаторам.