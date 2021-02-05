На нарушителей правил Госзакупок в Красноярском крае завели уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

На нарушителей правил Госзакупок в Красноярском крае завели уголовное дело. По версии следствия, фирма обманным путем добилась победы ради контракта почти в один миллион рублей. Расследование началось по итогам проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры Кировского района Красноярска.

- Выяснили, что КГАУ «Краевой дворец молодежи» объявил конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Нужно было выбрать компанию, которая займется организацией, проведением мероприятий и поставкой сувенирной и наградной продукции в рамках регионального проекта «Новый фарватер». Сумма контракта превышала один миллион рублей, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Чтобы выиграть торги, компания «24Билета.ру», не имея опыта работы в указанной сфере, а это было обязательное условие, приобщила к конкурсной заявке подложные документы, подтверждающие наличие такого опыта. Уголовное дело в итоге возбудили по статье «Использование заведомо подложного документа».