Министры в Якутии получили предостережение от Генпрокуратуры России Фото: Мария ЛЕНЦ

Министры в Якутии получили предостережение от Генпрокуратуры России. Причиной стало неполное освоение бюджетных средств, направленных на реализацию национальных проектов. Нарушения выявили по итогам анализа состояния законности при реализации национальных проектов.

- В ходе проверки выяснили, что в регионе в полном объеме не принимают меры, направленные на повышение качества жизни граждан в рамках нацпроектов. Из общего объема поступившего финансирования освоили только 65 процентов денег, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры республики Саха (Якутия).

Работа по расселению аварийного жилья, проведенная минстроем республики в рамках проекта «Жилье и городская среда», не соответствует реальной потребности. Не в полном объеме заключены контракты на покупку жилья и соглашения с гражданами о выплате им компенсаций.

Министр образования и науки республики не проконтролировал освоение денег в рамках нацпроекта «Образование». А главе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства указали на отсутствие подготовительных работ по ликвидации опасного объекта накопленного экологического вреда хвостохранилища Куларской золотоизвлекательной фабрики в Усть-Янском районе.