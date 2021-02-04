Красноярский лед принес «золото» Софье Акатьевой Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске проходит первенство России по фигурному катанию среди юниоров. Во второй день соревнований девушки показывали произвольную программу, по итогам которой и решалась судьба наград. Софья Акатева изначально была фавориткой соревнований. Несмотря на то, что результатами первого дня она была недовольная, однако сумела собраться – и в итоге выиграть.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Прокат был совсем не идеальный, были ошибки в первой половине. Но еще не смотрела свое выступление со стороны, сделаю это обязательно, чтобы увидеть, какие ошибки допустила. Нужно обязательно в них разобраться. Мы обсудим их вместе с тренерами.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Юная победительница устала, выступление отняло много сил – этим она и объясняет отсутствие улыбки. А вообще в Красноярске она выступает уже второй раз, говорит, что здесь хороший лед, который приносит ей удачу.