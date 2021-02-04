Софья Муравьева стала третьей на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров Фото: Мария ЛЕНЦ

Софья Муравьева накануне, 3 февраля, удивила всех своим выступлением в короткой программе и вырвалась вперед. «Я сама от себя на ожидала» - призналась юная спортсменка. Сегодня, 4 февраля, от нее ждали многого. И, признаться, воспитанница академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» не подвела ожиданий. Она заняла третье место, оставив позади 15 соперниц.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Все, что я задумала на это выступление, я исполнила на 99 процентов. Хотелось бы вращения немного получше. И прыжки немного не получились. Но я боролась и очень рада, что попала в тройку лидеров. Я говорила себе: «Не падай, старайся, соберись», внутренне настраивалась. А когда завершила выступление, сказала: «Уф, все, откатала».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Очень ценными и важными для себя фигуристка считает наставления тренеров, которые всегда указывают ей на ошибки и подсказывают, как и исправлять. А в целом Софья Муравьева собирается добиться больших высот.