В Красноярске фигуристы минутой молчания почтут память погибших при пожаре 3 февраля Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в ледовом дворце «Кристалл арена» проходит первенство России по фигурному катанию на коньках среди юниоров. 5 февраля – заключительный день соревнований, но в анонсированную ранее программу внесены изменения. Состязания начнутся в 12:30 минутой молчания в связи с трагической гибелью людей при пожаре на складе 5 февраля. Напомним, что указом губернатора Александра Усса 5 февраля в крае объявлен днем траура. Будут приспущены государственные флаги, отменяются развлекательные программы на региональных телеканалах.

После минуты молчания будут разыграны медали в танцах на льду и парном катании. Первыми на лед выйдут танцевальные дуэты, которые продемонстрируют произвольный танец. Далее зрители увидят произвольную программу в исполнении спортивных пар, начало прокатов в 15:05 часов. В завершение состоится награждение победителей и призеров в этих дисциплинах.