В Красноярске депутаты предложили на 216 рублей увеличить выплату за отсутствие мест в детсадах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске депутаты Горсовета предложили увеличить выплаты родителям, у которых дети в возрасте от 3 до 5 лет не посещают детский сад, потому что для них нет мест. Такое решение было принято 4 февраля на заседании по социальному развитию. Сейчас эта выплата составляет 6000 рублей, а будет 6216 рублей. То есть увеличится на 216 рублей. Всего таких получателей – 5 404.

Перерасчет стал возможен из-за введения в эксплуатацию новых детских садов и сокращения очереди. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии горсовета, сообщают Gornovosti.ru.

По словам депутата Марины Малышевой, на первый взгляд сумма в 216 рублей кажется небольшой, но по итогам года это уже 2,5 тысяч – существенная прибавка. Из бюджета города на это уйдет 18 миллионов рублей. К слову, ранее депутаты предлагали назначить выплату в размере 8000 рублей на ребенка, но сошлись на том, что для бюджета города это будет большая нагрузка.

Добавим, что в этом году выросла плата за детский сад для детей: до 3 – до 1 495 рублей, с 3 до 7 лет – до 1 765 рублей.