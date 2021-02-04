«Получается один из ста»: Софья Самоделкина о четверном риттбергере, который она собирается исполнить впервые в истории фигурного катания

Софья Самоделкина Фото: Мария ЛЕНЦ

Сразу после окончания короткой программы, в которой Софья Самоделкина стала четвертой, она рассказала о планах на произвольную программу:

- Планирую два четверных сальхова. А насчет четверного риттбергера подумаем с тренерами, посмотрим на состояние.

- А нет мотивации стать первой в истории фигуристкой, которая исполнит этот прыжок? А то могут и опередить?

- Такая мотивация, конечно, есть, но я же не могу идти сломя голову, когда у меня пока получается один прыжок из ста. Зачем идти и рисковать? Я должна быть уверена.

Напомним, мужчины этот прыжок уже исполняют, хотя далеко не все. Среди женщин вакантно место первой в истории фигурного катания.

Удастся ли Софье Самоделкиной стать первой, мы узнаем совсем скоро. Соревнования одиночниц уже начались, Софья выступает в последней группе, выйдет на старт в 21 час по красноярскому времени.