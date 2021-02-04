Количество отравившихся водопроводной водой в Красноярске выросло до 92 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Количество отравившихся водопроводной водой в Октябрьском районе Красноярска увеличилось до 92 человек. Состояние трех человек ухудшилось, их пришлось госпитализировать. Такую информацию 4 февраля опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Напомним, что в первых числах февраля жители нескольких многоквартирных домов в Студгородке стали жаловаться на симптомы отравления. Установлено, про перед этим, 29 января, на водозаборе «Гремячий лог» проводились ремонтные работы и подача воды была прекращена. А когда она возобновилась, и начались проблемы.

Специалисты «КрасКома» и Роспотребнадзора взяли пробы воды в сети и установили: загрязнение произошло непосредственно перед подачей в квартиры. Система водоснабжения в домах, где это случилось, соединена с системой пожаротушения и с отоплением – то есть питьевая вода проходит нагрев, поступает в трубы и в краны с горячей водой. После пуска из-за технического сбоя питьевая вода смешалась с тем, что было в системе пожаротушения – это и есть предварительная причина ЧП.

Специалисты говорят, что инкубационный период норовирусной инфекции составляет от 12 до 48 часов. В настоящее время качество питьевой воды по всем показателям соответствует гигиеническим нормативам, в том числе и в тех домах, где есть пострадавшие.