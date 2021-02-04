Короткая программа юниорок на первенстве России по фигурному катанию 2021: фоторепортаж

Софья Муравьева Фото: Мария ЛЕНЦ

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров проходит в Красноярске с 3 по 5 февраля 2021. Среди всех выступлений в короткой программе самыми ожидаемыми были, конечно, юниорки. Фавориток сразу несколько, причем, они выступали во всех трех группах, и потому до конца соревнований было непонятно, кто же войдет в первую тройку.

Первое место в короткой программе заняла Софья Муравьева, воспитанница академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Никто не ожидал, что она вырвется в лидеры, опередив главных соперниц и фавориток состязаний - Софью Самоделкину и Софью Акатьеву.

Аделия Петросян Фото: Мария ЛЕНЦ

- Я сама не ожидала такого. Думала, что Соня и Соня будут впереди. Хотя в душе надеялась, конечно, что догоню. Так и случилось.

Второе место заняла Софья Акатьева. Она осталась недовольна своим выступлением. От нее тренеры и болельщики ожидали лидерства в короткой программе.

- Я не грустная, просто еще не видела свой прокат. Оценками я не расстроена, это рабочий прокат, я буду улучшать. Сейчас мне интересно посмотреть, увидеть ошибки. Аксель я делаю стабильно, особенно последнюю неделю, потому что готовилась к соревнованиям, больше попыток делала. На произвольной программе буду более концентрированной на прокате, на своих элементах.

Третье место заняла Аделия Петросян. Она довольна своим прокатом. Софья рассказала журналистам, что готовится к интервью заранее, репетирует вместе с мамой, придумает вопросы и формулирует ответы:

- Если я буду неинтересно отвечать, то меня неинтересно слушать, - сказала Аделия.

Софья Акатьева Фото: Мария ЛЕНЦ

Соревнования проходят в ледовом дворце «Кристалл», где проходят соревнования. Условия для болельщиков очень комфортные, волонтеры работают на высшем уровне. И только одно удручает: половина кресел в зале пустует из-за пандемии коронавируса.

Показываем, самые яркие фотографии с выступлений юниорок в короткой программе в нашем фоторепортаже:

Короткая программа юниорок с первенства России по фигурному катанию 2021.