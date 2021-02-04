Обвиняемым по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае изменили меру пресечения

Дело о прорыве дамбы рассматривается в Курагинском районном суде Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В Курагинском районом суде продолжается рассмотрение уголовного дела о прорыве дамбы на реке Сейбе, в результате которого погибли 20 человек. Обвиняемыми по нему проходят три человека: гендиректор золотодобывающего предприятия «Сисим» Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров. Статья - «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

- 4 февраля Курагинский суд избрал всем троим меру пресечения в виде запрета определенных действий. Так как преступление квалифицируется как средней тяжести, то содержать подсудимых под стражей можно не более 6 месяцев с момента поступления дела в суд, - рассказали в пресс-службе краевого суда.

Всем троим запрещено покидать место жительства, находиться в районе работ на реке Малая Сейба, запрещено общаться со свидетелями и потерпевшими, а также использовать мобильную связь и интернет.

Добавим, что все материалы по этому делу можно прочитать в разделе «Прорыв дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае».