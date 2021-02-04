Беременную жительницу Канска с химическим ожогом инспекторы ДПС довезли до Красноярска

Беременную жительницу Канска инспекторы ДПС довезли до Красноярска. Фото: ГИБДД края

Этот случай экипаж отдельной спецроты ДПС из Уярского района никогда не забудет. Добрые дела всегда остаются в памяти. В минувшие выходные Василий Веселов и Евгений Храмов несли службу на трассе. Стояли на обочине, когда возле них остановилась иномарка.

Водитель, молодой мужчина, обратился: нужна помощь. Они с супругой едут из Канска в Красноярск. Его жена на работе случайно опрокинула на себя склянку с кислотой, получила химический ожог лица и глаз. В канской больнице ей оказали первую помощь, но сразу предупредили: нужно срочно ехать в край, в Глазной центр.

Ситуация осложнялась и тем, что пострадавшая была беременна. Непонятно, почему канские врачи не отправили ее на своей машине скорой помощи, а переложили это дело на ее мужа. А мужчина, видимо, не был уверен в своих силах: все-таки до Красноярска путь неблизкий, больше сотни километров. Поэтому и обратился к тем, в чьей помощи был уверен.

Дорожные полицейские усадили пострадавшую в свою машину и быстро довезли ее до краевой больницы.