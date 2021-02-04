Россети Сибирь в 2020 году подключили к электросетям более 5 тысяч объектов в крае

Энергетики подключают к сетям и частные дома, и социально важные объекты. Фото: Красноярскэнерго

В 2020 году сотрудники филиала компании «Россети Сибирь» присоединили к централизованным электросетям 5509 объектов в Красноярском крае. Более половины объектов (2965) подключены по договорам с капитальными затратами.

А это значит, что затраты по подключению практически полностью берет на себя энергокомпания. Часто для подключения объектов нужно строительство новых электрических сетей. За 2020 год Россети Сибирь ввели в эксплуатацию 354 км линий электропередачи и 44 мегавольт ампер (МВА) трансформаторной мощности, потратив на эти цели 1 105 млн рублей. При этом среди заявителей немало льготников, поэтому плата за подключение для них составляет всего 550 рублей. В среднем же затраты на подключение к сетям одного льготника превышают 300 тысяч рублей.

Большая часть новых абонентов – физические лица. Электричество появилось в 3500 домах и дачах. Кроме того, энергетики подключили к сетям 57 медицинских учреждений, 3 школы и 7 детских садов, одно фермерское хозяйство и 32 фельдшерско-акушерских пункта. В рекордные сроки доступ к инфраструктуре получил новый инфекционный центр «Медицинский центр помощи и спасения» в Ачинске.

- Энергокомпания несет существенные затраты при выполнении работ на подключение. Но мы отдаем себе отчет в том, что технологическое присоединение – это развитие электросетевой инфраструктуры, а вместе с тем и всего региона, – пояснили в филиале компании «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго». – На энергетиках лежит большая ответственность сделать услугу по подключению к сетям удобной для потребителей. В «Красноярскэнерго» регулярно проводится оценка качества предоставления услуг и работа «над ошибками», планирование деятельности с учетом потребностей рынка.

КОНКРЕТНО

Подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям можно онлайн через портал электросетевых услуг https://портал-тп.рф.

Если вам нужна дополнительная информация, звоните в единый контакт-центр «Россети Сибирь» по телефону 8-800-1000-380.