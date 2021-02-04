В Красноярске Сергей Еремин разрешил убирать дороги в часы пик

Уборка снега Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Красноярска Сергей Еремин принял ряд дополнительных мер по уборки улиц от снега. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соц сетях. Дорожно-снежная проблема, сейчас номер один для главы города.

Теперь оперативный штаб по контролю за уборкой дорог переходит в мобильный круглосуточный режим работы. Всем руководителям получено контролировтаь процесс.

— Я перевел наш штаб управленцев — всех, начиная от первого зама, — в мобильный режим. А то из кабинетов смотрят цифры, ГЛОНАССы. Теперь пусть фигачат на дорогу, я им автобус выделил, пусть выезжают и командуют, — рассказал мэр.