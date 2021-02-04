Житель Красноярска выдавал себя за «смотрящего на районе» и заработал 350 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

«Смотрящий на районе» - так назвал себя 34-летний житель Красноярска. Нетрудно догадаться, что человек, использующий уголовный жаргон, хорошо знаком и с жизнью за колючей проволокой. На самом деле он неоднократно был судим за имущественные преступления.

На сей раз он придумал схему мошенничества, о которой «Комсомольской правде»-Красноярске рассказали в пресс-службе полиции. Мужчина подходил на улице к молодым людям, сообщал, что он – «смотрящий на районе» и спрашивал, не употребляют ли они наркотики. Они отвечали, что нет, тогда мошенник требовал предоставить сотовый телефон: якобы будет проверять, не заказывали ли они наркотики в интернете.

Дальше – больше: фотографировал потерпевших на их те телефоны и уходил со словами «сейчас покажу человеку, который видел наркозакладчика, если это не ты, то телефон верну». И сбегал с концами, пока потерпевший не успел ничего предпринять. Таким образом ему удалось обмануть 13 человек. Сумма ущерба за проданные им гаджеты составила 350 тысяч рублей.

Дело уже передано в суд, наказание может составить до 5 лет лишения свободы.