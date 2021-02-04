Красноярские студенты возвращаются с удаленки к очному формату обучения Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске студенты вузов возвращаются к обычному формату обучения. Еще на минувшей неделе стало известно, что соответствующий документ подписал глава министерства образования и науки России Валерий Фальков. Так что в понедельник 8 февраля аудитории университетов вновь заполнятся студентами.

В том числе и Сибирского федерального университета, о чем сообщается на сайте вуза. Там говорится, что образовательный процесс будет проходить с соблюдением всех мер профилактики и безопасности. То есть: все в масках, на входе измерять всем температуру. Обязательно дезинфекция и проветривание помещений, обработка рук антисептиком.

Однако если возникнет необходимость проводить отдельные занятия дистанционно, то это вопрос решаемый, его можно согласовать с проректором. Это касается тех, кто находится на самоизоляции, или иностранные студенты, которые не могут вернуться в Россию из-за ограничительных мер.