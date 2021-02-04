В Красноярской краевой больнице возобновили плановый прием пациентов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярской краевой больнице возобновился прием плановых пациентов, который пришлось временно прекратить из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Поскольку вторая волна пошла на убывание, то и терапевтическим отделениям пора возвращаться к привычному ритму работы. В последнюю неделю января обзванивали пациентов в районах и приглашали на очные консультации и госпитализацию. А в первые дни февраля пациентами стали заполняться палаты отделений гастроэнтерологии, нефрологии, эндокринологии.

Сейчас лист ожидания на госпитализацию расписан на неделю, по мере увеличения количества заявок из районных поликлиник он расширится, но пациентам не придется ожидать своей очереди дольше месяца. Пока в терапевтических отделениях задействовано только 50% коечного фонда, но если ситуация с распространением коронавируса останется стабильной, в ближайшее время заполнятся все места, - пояснили в ККБ. .

Добавим, что плановый прием ведется также по всем профилям хирургии.