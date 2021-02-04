Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ подвел итоги 2020 года

Университет бизнеса – бесплатный образовательный проект ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для предпринимателей – подвел итоги 2020 года. В 2020 году Университет провел более 20 вебинаров на актуальные темы.

В Топ-5 наиболее популярных у слушателей вебинаров в 2020 году вошли:

- Открытый вебинар «Маркировка товаров в 2020 году». Евгений Мео, руководитель направления онлайн-касс компании Астрал-М.

- Онлайн мастер-класс. 50 точек контактов онлайн: «Как впечатлить клиента и обеспечить рост продаж». Ольга Бакина – эксперт по маркетингу, предприниматель, бизнес-ментор, основатель tobeWOW академии маркетинга.

- Онлайн мастер — класс «Точные действия бизнеса в период нестабильности». Владимир Ефремов – эксперт по точным действиям в продажах и развитии бизнеса.

- «Digital-трансформация бизнеса в 2021 году – 7 ключевых ошибок при выходе в онлайн». Спикер Юлия Магась — основатель маркетингового агентства MOSSMM.

- «7 точек контроля при работе с таргетированной рекламой. Кейсы и антикейсы». Спикер Павел Боревич - эксперт по интернет-маркетингу, основатель Digital-агентства Gradus.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Все ролики и записи вебинаров доступны в разделе Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ, на Yotube канале Университета бизнеса, а также в инстаграм – @uralsib_delo.