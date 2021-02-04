В Норильске фармацевта будут судить за продажу лекарств без рецепта врача Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске на фармацевта одной из городских аптек завели уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в крупном размере». Как сообщили в пресс-службе полиции Северного города, 52-летнюю женщину обвиняют в том, что она хранила у себя дома и продавала сильнодействующие лекарственные препараты, которые должны находиться на строгом учете и отпускаться строго по рецепту врача.

Женщину задержали с поличным, в тот момент, когда она передавала товар клиенту. При обыске полицейские нашли и изъяли у нее 18 тысяч таблеток общим весом более 670 граммов. Расследование уголовного дела завершено и уже направлено в суд с обвинительным заключением. Женщине может грозить до 8 лет лишения свободы, а пока что, до начала заседания, она находится под домашним арестом.