В Красноярском крае 5 февраля объявят днем траура по погибшим пожарным Фото: ИВАНОВА Диана

Пятница 5 февраля будет объявлена днем траура в Красноярском крае по трем пожарным, погибшим при исполнении своего долга 3 февраля. Об этом сообщил губернатор края Александр Усс на мероприятии, посвященном 15-летию КГКУ «Спасатель».

- Уважаемые товарищи, дорогие коллеги, дорогие друзья. Профессия спасателей является сегодня одной из наиболее востребованных, почетных, и в то же время рискованных. Все, кто избрал для себя этот путь, должны быть готовы каждый день к подвигу, в полном смысле этого слова. Это не пафос, это реальность, которая, увы, подтверждается жизнью. Мы все об этом знали уже со вчерашнего дня – наши товарищи пожарные, коллеги подразделения МЧС, трое – все звено полностью – погибло, войдя в огонь, чтобы спасти человека. Сегодня я подпишу распоряжение, которое объявит завтрашний день, пятницу 5 февраля, днем траура в Красноярском крае.

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