В Ачинске автомобиль судмедэкспертизы направлялся в морг и попал под «Камаз». Фото: "Ачинск общественное движение"

В Ачинске на шоссе Нефтяников произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Накануне, 3 февраля, вечером, автомобиль УАЗ службы судебно-медицинской экспертизы направлялся в морг, чтобы доставить тело умершего на экспертизу.

По неустановленным пока причинам 53-летний водитель выехал на встречную полосу. Возможно, его занесло (судя по фотографиям, дорога там оставляет желать лучшего). УАЗ влобовую врезался во встречный «Камаз»-мусоровоз. Грузовик пострадал незначительно. А вот для водителя УАЗа и его 37-летнего пассажира - санитара ДТП стало смертельным. Водитель погиб на месте. Санитара доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось, - такова предварительная информация.

Очевидцы сообщают, что тело покойного, которое они перевозили, вылетело через переднее окно на дорогу, за ним позднее прислали другой спецавтомобиль.