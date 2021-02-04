В Якутии отменят режим самоизоляции для вакцинировавшихся людей старше 65 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии отменят режим самоизоляции для вакцинировавшихся людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Также в регионе решили возобновить работу игровых комнат, ледовых катков, пунктов проката лыж, ледовых, горно-лыжных парков и соляриев. Корректировки отражены в указе главы республики Айсена Николаева, который подписан вчера, 3 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отметим, что в указе сказано возможности выйти на очную работу получившим вакцину людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями на 42-ой день после получения первой вакцины.

Напомним, обязательное требование для переболевших и для тех, кто еще не болел - использование средств индивидуальной защиты органов дыхания: масок и респираторов. Пожалуйста, чаще мойте руки, обрабатывайте их антисептическими средствами.