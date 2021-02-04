В Красноярске мужчина пытался вскрыть банкомат с помощью газа Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мужчина пытался вскрыть банкомат с помощью газа. По предварительной информации, злоумышленник ночью подошел к устройству, где на момент преступления находились два миллиона рублей. Однако ему удалось только повредить оборудование, денег он не добыл. Мужчина скрылся с места преступления, оставив 12-литровый газовый баллон рядом с банкоматом.

- По данному акту провели проверку и вскоре задержали подозреваемого в попытке совершения кражи из банкомата, - рассказали в пресс- службе УМВД России по Красноярскому краю. – Это был ранее неоднократно судимый 38-летний житель краевого центра.

На сегодняшний день уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Попытка кражи в особо крупном размере». Максимально возможное наказание в этом случае – это лишение свободы на срок до 10 лет.