В Якутии на поверхность замерзшей реки Вилюй вышла вода ФОТО: правительство Якутии

В Сунтарском улусе Якутии на замерзшей реке Вилюй вышла вода. По данному факту сотрудники Сунтарской инспекции государственного экологического надзора Минэкологии РС(Я) уже проводят проверку. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минэкологии.

Как отметили специалисты, это явление не характерно для этого времени года. В социальных сетях появилась информация, что причиной образовавшихся наледей на реке могут быть сбросы сточных вод в Мирнинском районе. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию, взяли пробы воды реки Вилюй под селом Сунтар и отправили их в специализированную лабораторию в городе Нюрба на исследования.

Как отметили в республиканском минэкологии, причиной наледи мог стать природный фактор. Из-за устойчивых морозов появился толстый ледовый покров реки, из-за чего местами уменьшилась пропускная способность воды, что и повлекло выход воды на поверхность. Экологи постоянно мониторят состояние воды в реке Вилюй.