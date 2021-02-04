В Красноярском крае детям до 14 лет разрешат доступ в торговые центры без сопровождения родителей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае детям до 14 лет разрешат доступ в торговые центры и рестораны быстрого питания и самообслуживания без сопровождения родителей. Губернатор Александр Усс внес изменения в указ по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс- службе краевого правительства.

Ранее в региональном правительстве также сообщили, что в крае возобновляется «мирная жизнь». Ситуация с коронавирусом стабилизировалась и медучреждения начали возвращать плановый прием. По последним данным, с начала февраля пациентов начали принимать в отделениях гастроэнтерологии, нефрологии, эндокринологии. А в последнюю неделю января специалисты call-центра обзванивали пациентов и приглашали на очные консультации и госпитализацию.

Жителей региона призывают соблюдать меры предосторожности - чаще мыть руки, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию