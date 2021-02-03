Из склада автомобильных материалов в Красноярске снова вырвалось пламя

Пожар продолжают тушить Фото: ИВАНОВА Диана

Не успели спасатели объявить о локализации пожара на складе автомобильных запчастей на улице Калинина в Красноярске, как изнутри помещения снова вырвалось пламя. Это произошло, когда разбирали крышу, чтобы пролить все внутри. То ли все еще не до конца потушено, то ли ветер снова раздул пламя.

- В глубине хорошо видны новые языки пламени, - передает с места ЧП корреспондент «Комсомольской правды». – Их заливают. Очевидно, это может продолжаться еще несколько часов, если не всю ночь до утра.

Тем временем, официально объявлено об одном погибшем, вероятнее всего, это кладовщик. Также спасатели вынесли второе тело, кто это, не сообщается.

Напомним, пожар на складе автомобильных запчастей на улице Калинина в Красноярске начался примерно в 10.20 по местному времени в среду, 3 февраля. Пламя моментально распространилась, общая площадь составила 3 900 квадратных метров. Заведено уголовное дело по факту гибели человека, расследованием занимается следком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Трое пошли за одним и пропали»: звено спасателей оказалось заблокированным под рухнувшей крышей горящего склада в Красноярске

Пожарные уже несколько часов работают на месте ЧП на складе автомобильных автозапчастей на улице Калинина в Красноярске. Он загорелся в одиннадцатом часу утра, сейчас почти семь вечера, и хотя открытого огня нет, дым очень сильный. Одни бригады проливают частично обрушившуюся крышу склада, другие ищут пропавших товарищей. (Подробности)

«У нас закончился воздух в баллонах, ищи выход... ищи!»: при тушении пожара на складе запчастей в Красноярске пропали трое пожарных

Для поиска людей внутри помещений были сформированы 5 отрядов спасателей. В 12.40 одна из групп сообщила о том, что у нее заканчивается кислород. После этого связь с отрядом была потеряна. Сначала в МЧС озвучили информацию о том, что трое пожарных пропали в здании склада, однако позже выяснилось, что пропали четверо. (Подробности)