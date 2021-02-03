«У нас закончился воздух»: полная запись последнего разговора пропавших на пожаре в Красноярске спасателей

Опубликована последняя запись разговоров пропавших пожарных Фото: ИВАНОВА Диана

3 900 квадратных метров – такова, по предварительным данным, площадь пожара на складе автомобильных запчастей на улице Калинина в Красноярске, который до сих пор не могут полностью потушить. Точно можно сказать, что есть жертвы – несколько часов назад обнаружили тело, предположительно, кладовщика. А около семи часов, когда уже стемнело, вынесли с пожарища еще одно тело, его осмотрели судмедэексперты и увезли (официально эта информация не подтверждена, очевидцем стал фотокорреспондент «КП»). Напомним, с самого начала было известно, что внутри находится человек. На его поиски отправились пять звеньев спасателей по три человека, одно звено попало в ловушку – на них рухнула крыша, обломки заблокировали спасительный выход. А в социальных сетях появилась запись радиоперехвата – последние слова командира звена старшего прапорщика Алексея Пузырёва со старшим прапорщиком Анатолием Жалнерчиком и сержантом Максимом Рябцевым. Приволим ее полностью.

— У нас закончился воздух в баллонах.

— Ищи выход!

— Нифига себе.

— Ищи!

— Автомобильный затор.

— Внимание, у пятого закончился воздух, кто с ним работает?

— Прием, пятый. У кого воздух кончается? С какой стороны?

— 32-й, который зашел с севера на поиски пострадавшего.

Запись обрывается...

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