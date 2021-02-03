«Поизвольную я должна откатать лучше»: Софья Самоделкина взяла на заметку допущенные помарки

Софья Самоделкина Фото: Мария ЛЕНЦ

Софья Самоделкина, откатав короткую программу на первенстве России по фигурному катанию на коньках среди юниоров, покидает лед на позитиве. Хотя результатом довольна не полностью. Признается, пока готовилась, у нее все прокаты были чистыми. А на выступлении, цитируем «когда заходила на прыжок, сделала чуть резче, чем должно было, и ее сразу выбило». Не хватило концентрации, а ведь прыжок, о котором идет, речь, считается очень сложны – риттбергер, который поддается не каждой фигуристке.

Автограф? С удовольствием Фото: Мария ЛЕНЦ

На вопрос о том, что планирует включить в свою произвольную программу, София ответила:

После выступления Софья покидает лед на позитиве Фото: Мария ЛЕНЦ

- Еще пока не решила, будем смотреть с тренером. Скорее всего, без риттбергера – на нем у меня сегодня была помарка. Я уверена с каскадом, с вращением. Произвольную программу я должна откатать еще лучше, у меня остается один старт, я не могу рисковать.

Замечания, наставления перед выступлением Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, юная спортсменка призналась, что считает классным, когда после каждого удачного прыжка ей аплодируют, а потом кидают на лед игрушки. А еще лучшая ее подруга в спорте – это Софья Акатьева, которая считается главной ее конкуренткой. Вот такое у них интересное соперничество.