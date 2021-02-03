Софья Акатьева на первенстве по фигурному катанию среди юниоров: «Я не грустная, просто еще не видела свой прокат»

Софья Акатьева на первенстве по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске проходит первенство России по фигурному катанию среди юниоров. Сегодня, 3 февраля, в первый день соревнований девушки показывают короткую программу.

Софья Акатьева на первенстве по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

От Софьи Акатьевой тренеры и болельщики ожидали лидерства в короткой программе. Но она не стала первой. Впереди выступление третьей группы, а это еще шесть спортсменок, и каждая может преподнести сюрприз. Но пока Софья – вторая. Сразу после окончания короткой программы она вышла к журналистам грустная. И вот как она это объяснила:

- Я не грустная, просто еще не видела свой прокат. Оценками я не расстроена, это рабочий прокат, я буду улучшать. Сейчас мне интересно посмотреть, увидеть ошибки. Аксель я делаю стабильно, особенно последнюю неделю, потому что готовилась к соревнованиям, больше попыток делала. На произвольной программе буду более концентрированной на прокате, на своих элементах.