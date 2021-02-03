В Красноярске благоустроят еще одну набережную – возле сквера Энтузиастов

В Красноярске благоустроят еще одну набережную. Фото: администрация города

Благоустройство зон отдыха вдоль Енисея в Красноярске стало хорошей ежегодной традицией городских властей. Ранее изменили облик левобережной набережной. Затем правобережной набережной от Коммунального моста до Ярыгина. И вот мэрия объявила: в этом году займутся участком за торговым центром «Красноярье», который включает в себя сквер Энтузиастов. Глава города Сергей Еремин уже познакомился с планами и одобрил их.

Авторы проекта предлагают разделить участок набережной на три уровня. Нижний ярус отводится для комфортного времяпрепровождения у воды. Для медитации и тишины. Там можно будет прогуливаться, кормить уток. Рядом – велодорожки и зона ожидания речного транспорта.

Средний ярус – тоже для встреч и спокойного отдыха. А вот на верхнем ярусе запланировали и смотровую площадку, и террасу, и качели. И еще арт-объект набережной – световая беседка.

И, конечно же, установят уличную мебель, малые архитектурные формы, освещение, лестницы. А вот две точки общепита снесут. В мэрии добавили, что обновленная набережная войдет в так называемое Вавиловское парковое кольцо (см. проект-схему).