В Красноярском крае к юбилею СУЭК стартовали праздничные мероприятия

Шахтерский праздник в Бородино. Фото: СУЭК

В Красноярском крае начались праздничные мероприятия к 20-летию самой крупной в России угольной энергетической компании. Конкурсы, спортивные и экологические акции, концерты будут проходить в течение года в городах и поселках, где работают предприятия СУЭК Андрея Мельниченко. Основные торжества состоятся в августе на День шахтера.

Первыми череду праздничных мероприятий открыли волонтеры СУЭК с акцией «20 добрых дел». Они провели встречи с многодетными семьями, подарили им пособия для укрепления семейных отношений и сладкие подарки, а также поздравили победителей межрегионального конкурса «Земский доктор», который в декабре проводили Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «НТР».

Принять участие в юбилейных акциях СУЭК может каждый – не только сотрудники компании, но и молодежь, пенсионеры, воспитанники детских домов. Организаторы праздника запланировали мероприятия для всех: спортивные соревнования – лыжные гонки и кроссы, сдача норм ГТО и семейные старты, онлайн-челленджи для молодежи, для людей постарше устроят интеллектуальные игры и откроют летние танцевальные площадки. Кроме того, в шахтерских городах и поселках пройдут Трудовые вахты на предприятиях, посадки деревьев, состоится всероссийский онлайн-слет трудовых отрядов СУЭК, детский шахматный турнир с участием воспитанников социального проекта «Шахматы – шахтерским регионам».

- К разработке юбилейной программы под общим названием «20 лет роста и созидания» в шахтерских городах очень активно подключились трудовые коллективы, школьники из классов и отрядов СУЭК, энергичные пенсионеры. Такое необычайное единение говорит о том, что за 20 лет СУЭК стала неотъемлемой частью жизни в регионах присутствия, а праздники компании многие воспринимают как собственные и готовы привносить свою фантазию, труд, мастерство, чтобы юбилейная дата стала по-настоящему запоминающейся, – отметила заместитель генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» по связям и коммуникациям Марина Смирнова. – Главное – мы все на равных: и социально ответственная компания СУЭК, и население – стали «со-участниками» добрых начинаний, перемен во благо шахтерских городов и поселков.