ВТБ: рынок розничного кредитования в России вырастет за год на 10%

Кредитный портфель физлиц российских банков увеличится примерно на 10% по итогам 2021 года. По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, ВТБ традиционно планирует расти быстрее рынка. В 2020 г. ВТБ нарастил портфель розничных кредитов на 12%.

В 2020 г. драйвером роста стала ипотека. ВТБ установил рекорд по продажам жилищных кредитов – 935 млрд рублей, что почти на 40% превышает результат 2019 года. Банк обеспечил жильем более 350 тысяч российских семей. На продажи оказали влияние программа господдержки, снижение ставок и цифровизация ипотечного бизнеса. Портфель жилищных кредитов банка за год вырос на 18,6% и вплотную приблизился к 2 трлн рублей.

В сегменте кредитования наличными ВТБ за прошедший год выдал своим клиентам более 1,1 млн кредитов на 732 млрд рублей, что сопоставимо с 2019 годом. Серьезный рост – на 40% пришелся на четвертый квартал. Объем портфеля потребкредитов за год вырос на 8% и превысил 1,465 трлн рублей.

В сегменте автокредитования ВТБ выдал более 90 тысячи кредитов на 80 млрд рублей. Это ниже результатов 2019 г., однако в конце года продажи относительно четвертого квартала предыдущего года выросли. Портфель автокредитов ВТБ на начало 2021 г. превысил 115 млрд рублей.

Анатолий Печатников отметил, что в прошлом году в фокусе внимания ВТБ также была помощь заемщикам, оказавшимся в сложной ситуации из-за COVID-19. Банк предоставил своим клиентам кредитные каникулы в объеме около 300 млрд руб. Он также подчеркнул, что ВТБ продолжает оставаться одним из наиболее активных участников госпрограмм по ипотеке и автокредитованию.