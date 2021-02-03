В Красноярск приехали больше людей, чем мигрировали

Миграция Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярскстат рассказали о миграции за 11 месяцев 2020 года. В этот период прибыло больше населения, чем выбыло. Миграционный прирост составил 1846 человек.

Из других регионов в край приехали 31 484 человека. Но при этом уехали из нашего региона уехали — 32 546 человек. Это на 12% меньше, чем в аналогичный период 2019 года. Специалисты это связывают с пандемией. И как оказалось, самый привлекательный регион для переезда - Красноярский край. А вот к нам в регион в основном едут из соседних сибирских регионов. Самое большое положительное сальдо отмечено в миграционном обмене населением с Иркутской областью — 1 529 человек. Из зарубежных стран в край прибыли 14 523 мигранта. Пределы России покинули 11 615 человек. Красноярский край для жительства чаще всего выбирали граждане Таджикистана. Место своего жительства внутри региона с начала года сменили 59 961 человек», — уточнили в Красноярскстате.