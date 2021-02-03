В Красноярске продолжается голосование по выбору общественных пространств для благоустройства

Набережная Качи – любимое место прогулок красноярцев в любое время года Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске продолжается голосование по выбору общественных пространств, где в 2022 году планируется провести ремонтные работы.

Выбрать парк или сквер, который, по вашему мнению, нуждается в благоустройстве, можно до 19 февраля на сайте городской администрации.

В голосовании представлены 28 территорий. В план работ на 2022 год попадут территории, набравшие наибольшее количество голосов в каждом из районов. Проголосовать можно только за одну территорию один раз с одного IP-адреса.

Напомним, что скверы, парки, набережные и другие общественные пространства обновляют в Красноярске по нацпроекту «Жилье и городская среда». Главное условие получения федерального и краевого финансирования – активность горожан. В городе уже благоустроили более 50 общественных пространств, среди них Ярыгинская и Центральная набережные, сквер Паниковка, парк в мкр. Солнечный и другие. Теперь жители снова должны сами решить, где именно провести благоустроительные работы.

Пока что больше всего голосов у набережной реки Кача. Также красноярцы отдают свои голоса за сквер на улице Робеспьера, 19 в Железнодорожном районе и сквер улице Полтавская в Свердловском районе. За последнюю неделю много голосов поступило за сквер Геодезистов в Центральном районе и за набережную в районе ДК имени 1 мая. А вот жители Кировского и Советского районов голосуют за свои парки не очень активно.