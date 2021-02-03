Житель Красноярска пытался за взятку в 165 тысяч рублей поступить в магистратуру без экзаменов Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска решил продолжить свое образование в магистратуре одного из технических вузов города. До этого он окончил Сибирский университет науки и технологии, устроился работать и в инжиниринговую компанию. Но поступать в магистратуру на общепринятых условиях, видимо, не захотел. Причины даже не важны – просто не захотел сдавать вступительных экзамены.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что 28-летний подозреваемый договорился с заведующим кафедры в институте и передал ему 30 тысяч рублей для поступления без сдачи вступительных испытаний. Еще 135 тысяч рублей перевел на банковскую карту для того, чтобы ему зачли зачеты и экзамены, а также практику и защиту дипломной работы.

Собранные материалы дела оперативники транспортной полиции передали в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России, а там возбудили два уголовных дела за дачу взятки.