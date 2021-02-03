На Красноярской ГЭС установят цифровые тренажеры для сотрудников

На Красноярской ГЭС установят цифровые тренажеры. Фото: En+ Group

Компания En+ Group оборудует Красноярской ГЭС специальными цифровыми тренажерами. Тренажерно-аналитический комплекс по оперативным переключениям установят для переподготовки и повышения квалификации сотрудников ГЭС. Стоимость оборудования 9 млн рублей, работы по его монтажу планируется провести в 2021-2022 году.

Цифровой тренажер полностью копирует все системы управления, защиты и режима работы ГЭС, повторяет точную цифровую копию всех панелей управления и содержит 30 возможных автоматизированных сценариев различных ситуаций. Поэтому процесс обучения будет максимально приближен к реальной работе на оборудовании гидростанции.

Программное обеспечение разработано АО «ТЭСТ» и зарегистрировано в Роспатенте. Подобных тренажеров нет ни на российских ГЭС, ни за рубежом.

- Для России наш опыт по применению современных цифровых тренажеров в ходе подготовки кадров на ГЭС является передовым. С помощью новых комплексов каждый оперативный сотрудник сможет отработать навыки в условиях, максимально приближенных к реальности, - рассказал руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. - На Иркутской ГЭС уже приступили к обучению на таких тренажерах: 30 человек проходят практические занятия. Постоянное обучение и развитие персонала En+ Group – важная задача, стоящая перед руководством En+ Group, компания ежегодно выделяет на образовательные программы и деятельность корпоративного университета более 300 млн рублей.

Дополним, что аналогичные комплексы тренажерной подготовки в будущем установят также на Братской и Усть-Илимской ГЭС, входящих в En+ Group. Программы цифровизации производства, а также автоматизации и роботизации труда на энергопредприятиях En+ Group были заложены основателем компании Олегом Дерипаска.