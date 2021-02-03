В Железногорске прокуратура начала проверку после падения воспитанника кадетского корпуса из окна Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура начала проверку ЧП, которое произошло в Железногорском кадетском корпусе. Напомним, там из окна третьего этажа казармы выпал ученик 11 класса. Предварительно установлено, что это случилось 1 февраля в 23 часа 55 минут. Окно, откуда выпал кадет, находится в спальном помещении. Пострадавшего сразу же доставили в больницу.

По информации прокуратуры, в настоящее время кадет находится в сознании, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Но что стало причиной ЧП? Конфликт с другими воспитанницами? По утверждению администрации кадетского корпуса, конфликтов, которые могли бы привести к такому ходу событий, не было. И в целом пострадавший характеризуется, положительно.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об образовании, в том числе соответствию применяемых методов обучения особенностям и склонностям учащегося, созданию безопасных условий при прохождении обучения, - прокомментировали в надзорном ведомстве.