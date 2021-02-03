Появились первые результаты анализа воды, от которой отравились 53 красноярца. Фото: "КрасКом"

Появились первые результаты проб воды, из-за которой, предположительно, получили отравление 53 жителя Студгородка. Это пробы по микробиологическим показателям, которые провели специалисты «КрасКома» 31 января из водопроводного крана в магазине на улице Дачная, 35.

- Патогенные микроорганизмы в тесте отсутствуют. Также эта вода отвечает санитарным нормам по органолептическим показателям – цвету и мутности. Вода с других адресов сейчас находится в инкубационных термостатах (на фото), - сообщили в пресс-службе «КрасКома». И добавили, что результаты анализов будут известны не раньше четверга 4 февраля.

Жителей указанных адресов просят обеспечить доступ в квартиры специалистам Центра контроля качества воды КрасКом и Роспотребнадзора, чтобы те могли взять пробы:

- улица Киренского, 32, 32к, 32м,

- улица 2-я Огородная, 22а, 24, 25, 26;

- Дачная, 28, 30а, 35, 35а;

- улица Борисова, 30.

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