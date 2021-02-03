Число пользователей ВТБ Онлайн выросло на четверть

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Количество активных пользователей интернет-банка и мобильного приложения ВТБ Онлайн превысило 10,1 млн человек. За год рост составил 25%. К концу 2022 года ВТБ планирует перевести в онлайн все продукты и сервисы для физлиц и обслуживать в дистанционных каналах уже 15 млн клиентов.

В ноябре ВТБ запустил новое мобильное приложение ВТБ Онлайн. За два месяца оно было обновлено 2 раза, там появилось более 35 новых функций. Теперь пользователи смогут заказать онлайн пластиковую карту к любому мастер-счету, подключить новую бонусную опцию «Инвестиции», редактировать цели для накопления и многое другое.

Для клиентов, которые пользуются кредитными картами, в приложении появились подсказки для погашения задолженности — минимальный платеж и срок, до которого его нужно внести, а также сумма для погашения в беспроцентный период и общая задолженность. Кроме того, был запущен сервис переводов из адресной книги смартфона, который позволил пользователям ВТБ Онлайн отправлять деньги другим клиентам банка, выбирая их непосредственно в контактах телефона. Функция доступна на платформе Android.